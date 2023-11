Previsioni Meteo Lombardia: stabilità nei prossimi giorni, temperature in aumento

MeteoWeb

“Oggi il transito e il successivo allontanamento verso est di una perturbazione determina un regime di persistenti correnti nordoccidentali, a tratti intense, che durerà almeno fino a metà della prossima settimana, con condizioni stabili e frequente transito di nuvolosità medio-alta; precipitazioni assenti, eccetto locale nevischio sui rilievi di confine. Temperature tendenzialmente in aumento, specie ad inizio settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso per transito di velature e locali addensamenti sui rilievi nelle ore notturne e serali.

Precipitazioni: assenti, salvo brevi ed isolate possibili sui rilievi settentrionali di confine fino al mattino e dalla sera. Neve oltre 1200 metri.

Temperature: minime in forte calo, massime in leggero aumento. In pianura minime tra 1 e 4 °C, massime tra 13 e 15 °C.

Zero termico: tra 1600 e 1800 metri.

Venti: in pianura e sull’Appennino dai quadranti occidentali fino a moderati o localmente forti, con i maggiori rinforzi tra mattinata e pomeriggio; su Alpi e Prealpi settentrionali, da moderati a forti, con i maggiori rinforzi sulle cime.

Altri fenomeni: locali banchi di nebbia in pianura e nelle valli nelle ore fredde.

