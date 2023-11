Previsioni Meteo Lombardia: precipitazioni sui rilievi, nebbia in pianura

MeteoWeb

Giornate all’insegna di intermittenti precipitazioni sui rilievi di confine, mentre nel resto della regione transiterà, a più riprese, una nuvolosità medio-alta, senza fenomeni significativi; al più nelle pianure saranno probabili foschie o locali banchi di nebbia: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da velato a nuvoloso per passaggi di nubi stratificate in quota, a tratti più compatte, specie sui rilievi settentrionali; qualche addensamento nelle ore notturne.

Precipitazioni: possibili deboli sui rilievi di confine, più probabili mattinata. Quota neve intorno a 2000 metri la mattina, in aumento nel corso della giornata.

Temperature: minime in calo in pianura, in aumento in montagna; massime in leggero aumento, più marcato in montagna. In pianura minime intorno a 3 °C, massime intorno a 13 °C.

Zero termico: in veloce aumento fin oltre 3000 metri.

Venti: in pianura deboli o localmente moderati occidentali, in montagna generalmente deboli variabili; locali rinforzi in quota, da nord al mattino, da sud la sera.

Altri fenomeni: possibili foschie o locale nebbia in pianura e nelle valli nelle ore fredde.

