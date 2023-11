Previsioni Meteo Lombardia: cedimento dell’alta pressione da domenica

MeteoWeb

“Oggi, venerdì, e domani, sabato poco nuvoloso per un flusso in quota da nordovest, che delimita un’area di bassa pressione in allontanamento verso l’Est-Europa e l’espansione di un promontorio anticiclonico atlantico. Da domenica e per l’inizio della prossima settimana graduale cedimento dell’area di alta pressione: il flusso in quota si disporrà dai quadranti occidentali, favorendo via via maggior nuvolosità in concomitanza alla discesa di aria più fredda“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso fino a metà giornata. Dal pomeriggio tendenza a velato o localmente nuvoloso per nubi a media-alta quota.

Precipitazioni: assenti, salvo debole nevischio fino al mattino su Retiche di confine.

Temperature: minime e massime in diminuzione. In Pianura minime tra 1 e 6°C, massime tra 12 e 15°C.

Zero termico: inizialmente intorno a 2000 metri circa, in risalita fino a portarsi a fine giornata intorno ai 3000 metri circa.

Venti: in pianura deboli occidentali, variabili dal pomeriggio-sera; in montagna fino al mattino moderati o forti da nord, quindi sotto i 1500 metri in attenuazione e in rotazione da ovest, ancora forti in quota fino a sera.

