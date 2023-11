Previsioni Meteo Lombardia: da oggi graduale cedimento della pressione

MeteoWeb

“Oggi, lunedì, graduale cedimento della pressione, in concomitanza alla discesa dal Nord-Atlantico di una struttura depressionaria, che tra domani, martedì e mercoledì andrà a chiudere un minimo tra il Mediterraneo occidentale e le coste del Nord-Africa. Giovedì temporanea rimonta della pressione. Pertanto fino a mercoledì mattina attese giornate per lo più nuvolose, specie in Pianura, a seguire tempo maggiormente soleggiato. Da venerdì, seppur ancora in un contesto di relativa incertezza previsionale, probabile discesa di aria fredda dal continente Nord-Europeo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su Alpi e Prealpi inizialmente nuvolosità irregolare, nella seconda parte della giornata ampie schiarite a partire da fascia occidentale. Su Pianura e Appennino nuvoloso fino al pomeriggio, quindi nuvolosità in attenuazione.

Precipitazioni: tra la tarda mattina e il pomeriggio deboli su bassa pianura orientale e Appennino, meno probabili altrove. Limite neve attorno a 1600 metri circa.

Temperature: minime e massime in aumento. In Pianura minime tra 4 e 10 °C, massime tra 12 e 15°C.

Zero termico: intorno a 1900 metri circa.

Venti: in pianura deboli occidentali, nel pomeriggio su pianura orientale in rotazione da est con rinforzi a tratti. In montagna da nord nordest: inizialmente deboli, dal pomeriggio in rinforzo fino a moderati o forti

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: