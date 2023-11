Previsioni Meteo Lombardia: nuova perturbazione atlantica in arrivo

MeteoWeb

“L’allontanamento della saccatura transitata nella mattina porta oggi un graduale miglioramento sulla regione; domani prevalentemente soleggiato, ma giovedì una nuova perturbazione atlantica porterà un rapido aumento della nuvolosità con le prime precipitazioni già dalla tarda mattina e ad intensificarsi nel corso del pomeriggio. Venerdì l’allontanamento verso est della struttura determina il graduale esaurimento delle precipitazioni e lascia sulla regione un flusso nordoccidentale più stabile: nel fine settimana cielo a tratti velato con locali rinforzi di vento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque sereno salvo addensamenti in pianura alla notte ed in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve calo. In pianura minime tra 3°C e 5°, massime tra 13°C e 15°C.

Zero termico: a circa 1600-1800 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli da sud.

Altri fenomeni: nelle ore più fredde possibili foschie o locali nebbie in pianura.

