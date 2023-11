Previsioni Meteo Lombardia: prime nubi domani mattina, poi piogge diffuse nel pomeriggio

MeteoWeb

“Un flusso nordoccidentale stabile porta oggi sulla regione tempo soleggiato; nel corso della notte la progressiva rotazione da sud ovest delle correnti in quota sotto la spinta di una perturbazione in avvicinamento all’arco alpino determinerà l’aumento della nuvolosità sulla Lombardia nella mattina di giovedì, e diffuse precipitazioni dal pomeriggio; venerdì residue precipitazioni con schiarite nella giornata. L’allontanamento della perturbazione lascia poi sulla regione un flusso nordoccidentale a tratti intenso: sabato rinforzi di vento e domenica qualche nube in quota, ma senza precipitazioni significative“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte velature diffuse in montagna, con addensamenti in pianura; dalla mattinata aumento della nuvolosità da ovest fino a molto nuvoloso o coperto ovunque nel pomeriggio.

Precipitazioni: deboli sparse sui settori occidentali da metà mattina, da metà giornata in estensione a tutta la regione ed in intensificazione in serata. Limite neve attorno a 1000-1200 metri, localmente in abbassamento nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie in pianura, in aumento in montagna; massime in lieve o moderato calo ovunque. In pianura minime tra 3°C e 5°C, massime tra 9°C e 12°C.

Zero termico: in abbassamento, tra 1500 e 1800 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna in rinforzo da sud sulle creste Appenniniche e Alpine, altrove più variabili.

Altri fenomeni: nella notte foschia e nebbia in pianura.

