Previsioni Meteo Lombardia: da venerdì crollo delle temperature e vento forte

“Correnti da nordest in quota, a delimitare una struttura depressionaria che dal Nord-Europa si estende a latitudini più basse fino al bacino del Mediterraneo. Giovedì temporanea rimonta dell’alta pressione. Da venerdì, correnti settentrionali in quota, a seguito dell’espansione dal Nord della Scandinavia verso il Mediterraneo orientale di una nuova vasta area di bassa pressione, accompagnata dalla discesa di aria molto fredda in quota. Per tutto il periodo giornate per lo più stabili e poco nuvolose su gran parte della regione, salvo addensamenti irregolari sui settori retici, dove saranno possibili deboli nevicate. Da segnalare in particolare tra la serata di venerdì e la giornata di sabato la probabile intensificazione del flusso in quota, che determinerà un marcato rinforzo dei venti, sia in montagna, che in Pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al mattino e nuovamente in serata velato per transito di nubi alte da nordovest a sudest. In giornata sereno o poco nuvoloso. Possibili foschie o locali banchi di nebbia fino al mattino sulla Pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in calo. In Pianura minime tra 1 e 4°C, massime tra 10 e 14°C.

Zero termico: intorno a 3600 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli o moderati settentrionali.

