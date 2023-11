Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 3 dicembre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 3 dicembre.

06 – 12 Novembre

Fino a metà settimana, il nostro Paese è interessato da un flusso occidentale più stabile, seguito però dal probabile approfondimento di un sistema depressionario atlantico. Tuttavia, i valori pluviometrici risultano nel complesso in linea con la media climatologica, mostrando solamente un segnale sotto media al Nord-Ovest. Temperature che al Nord mostrano un segnale inferiore al periodo di riferimento, leggermente superiore al Sud per venti miti meridionali.

13 – 19 Novembre

Il questa settimana è possibile il passaggio di sistemi nuvolosi, tuttavia con bassa probabilità di fenomeni e intensi. I quantitativi di precipitazione risultano in linea con le medie del periodo stagionale, con al più dei valori di poco inferiori al Nord. Temperature nella norma o con al più dei valori termici debolmente superiori al Sud Italia.

20 – 26 Novembre

In questo periodo prevale un flusso occidentale umido dall’Atlantico con precipitazioni che non si discostano in maniera significativa dalla media climatologica. Nel complesso, le temperature evidenziano valori di poco superiori in tutta Italia.

27 Novembre – 3 Dicembre

Tra fine novembre e inizio dicembre, lo scenario più probabile è quello caratterizzato dalla risalita di un’area di alta pressione sul Mediterraneo, con interessamento anche delle nostre regioni italiane. Il segnale delle precipitazioni è generalmente in linea con la media climatologica, mentre le temperature continuano a evidenziare valori leggermente superiori su tutte le regioni.