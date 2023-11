Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 10 dicembre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 10 dicembre.

13 – 19 Novembre

Pressione in aumento sul Paese, seppur con passaggi nuvolosi attesi al Nord-Est e sulle coste adriatiche. In tale contesto, le precipitazioni risulteranno nella media sulle cime alpine confinali, le regioni centrali adriatiche, Molise e nord Puglia, generalmente al di sotto di essa sul resto d’Italia. Temperature nella norma o con al più dei valori termici debolmente inferiori su Lombardia, Triveneto e Romagna, superiori sul resto del Paese.

20 – 26 Novembre

Nella seconda settimana, prevale un flusso mediamente occidentale ma con masse d’aria sempre più temperate; le precipitazioni quindi, con buona probabilità, non si discosteranno in maniera significativa dalla media climatologica sui rilievi alpini e prealpini, mentre si manterranno al di sotto di essa sul resto d’Italia. Temperature nei range tipici al Nord-Est e nel complesso valori mediamente superiori sul resto del Paese.

27 Novembre – 3 Dicembre

Tra fine novembre e inizio dicembre, lo scenario più probabile è quello caratterizzato da una maggiore curvatura ciclonica, seppur ancora con masse d’aria abbastanza calde e umide. Il segnale delle precipitazioni del modello climatologico torna quindi generalmente in linea con la media del periodo, mentre le temperature continuano a evidenziare valori superiori su tutte le regioni.

4 – 10 Dicembre

Come nella settimana precedente, sembra confermarsi una circolazione caratterizzata da una lieve curvatura ciclonica. I valori pluviometrici risultano nel complesso in linea con la media climatologica, mostrando solamente un lieve segnale sopra la media sulle regioni centrali tirreniche e sulle Isole Maggiori. Ancora anomalia positiva per il quadro termico, specie al Nord-Ovest.