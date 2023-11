Previsioni Meteo Piemonte: oggi condizioni di foehn, qualche raffica forte anche in pianura

MeteoWeb

“La saccatura in discesa dal Mare del Nord scorre verso est favorendo un rasserenamento dei cieli con ventilazione intensa da nordovest in montagna. Oggi si avranno condizioni di foehn esteso nelle vallate alpine occidentali e alle zone collinari del Piemonte meridionale con qualche raffica forte anche in pianura. Deboli nevicate attese sulle creste di confine oltre i 1300-1400 m. Domani assisteremo ad una breve attenuazione della ventilazione con cieli sereni o al più velati. Domenica una debole ondulazione del geopotenziale porterà cieli irregolarmente nuvolosi al mattino; dalle ore centrali un nuovo rinforzo dei flussi riporterà condizioni di locale foehn nella vallate nordoccidentali, precipitazioni sulle Alpi e cieli soleggiati altrove; la quota neve sarà in rapida risalita fino ad oltre i 2000 m in serata. Lunedì ancora una giornata soleggiata in pianura con precipitazioni portate dal vento sulle creste di confine“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno con residui addensamenti sulle creste alpine di confine nordoccidentali al primo mattino. Velature in transito dal pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti salvo debole nevischio trasportato dal vento sulle creste alpine nordoccidentali di confine al mattino. Zero termico in marcato rialzo a Sud fino ai 2500 m e in calo a nord fino ai 1600-1700 metri. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti nordoccidentali a tutte le quote, moderati in montagna, localmente forti sulle cime alpine più esposte, con foehn nelle valli, in attenuazione dalla tarda mattinata. Deboli in pianura.

