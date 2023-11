Previsioni Meteo Piemonte: nevicate sparse e venti forti sulle creste, foehn nelle vallate adiacenti

MeteoWeb

“Una vasta saccatura polare staziona sulle regioni dell’Europa centrale e si contrappone ad un’area di alta pressione a latitudini inferiori, convogliando flussi da ovest-nordovest sulle Alpi occidentali che danno origine a tipiche condizioni di stau con associate deboli nevicate sparse e venti forti sulle creste più esposte, e condizioni di foehn nelle vallate adiacenti. Sulle zone di pianura il tempo si manterrà invece stabile e ben soleggiato“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani irregolarmente nuvoloso al mattino con addensamenti sulle Alpi e sul basso Piemonte; dal pomeriggio sereno su pianure e Appennino. Precipitazioni deboli sulle Alpi nordoccidentali, moderate sulle creste di confine. Quota neve al primo mattino sui 1100 m a nord e sui 1600 m a ovest in progressivo rialzo fino 2200 ad ovest e fino a 2000 m a nord. Possibili deboli pioviggini sparse e intermittenti sulle pianure al primo mattino. Zero termico fino a metà giornata stazionario a sud e in calo a nord fino a 1400-1500 m, dal pomeriggio in marcato rialzo a partire da sud fino a 3200-3300 m sul settore meridionale e sui 2700-2900 m a nord. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti da ovest in montagna; moderati sulle Alpi con raffiche forti sulle creste e condizioni di foehn nelle vallate occidentali, sull’Appennino deboli al mattino in intensificazione; deboli variabili altrove.

