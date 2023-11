Previsioni Meteo Piemonte: venti forti sui rilievi alpini, condizioni di foehn nelle vallate

MeteoWeb

“Il Piemonte si trova al confine tra una depressione polare centrata sull’Europa centrale e un promontorio anticiclonico di origine africana, in una configurazione che si manterrà quasi invariata fino a martedì sera. Le correnti innescate dal gradiente barico a ridosso delle Alpi occidentali favoriscono venti forti sui rilievi alpini ed estese condizioni di foehn nelle vallate occidentali, con cieli ben soleggiati in pianura. A questi flussi intensi sono associati anche deboli precipitazioni a ridosso dei settori alpini, che si estenderanno fino ai fondovalle nel pomeriggio di martedì. Mercoledì una modesta espansione della zona di alta pressione favorirà l’allontanamento della saccatura verso nord, consentendo un miglioramento anche in quota con cielo sereno e condizioni stabili su tutta la regione“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani addensamenti compatti e persistenti sui settori alpini nordoccidentali, nuvoloso a ridosso della fascia appenninica. In pianura ben soleggiato al mattino con nubi in aumento dal pomeriggio su Astigiano e Alessandrino. Velature in transito nel corso della giornata. Precipitazioni sui rilievi alpini deboli al mattino in successiva attenuazione, localmente moderate sulle creste di confine. Quota neve oltre i 2500 m. Zero termico in ulteriore aumento fino a 3200-3400 m a nord e 3900-4100 m a sud. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti

moderati tra ovest e nordovest in montagna, sulle Alpi raffiche forti sulle cime più esposte e condizioni di foehn fino a media valle; deboli altrove, meridionali a quote collinari sul Piemonte orientale con locali rinforzi dal pomeriggio, in pianura variabili.

