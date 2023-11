Previsioni Meteo Piemonte: oggi piogge diffuse tra Alpi Cozie e Lepontine fino ai fondovalle

MeteoWeb

“Intense correnti atlantiche determinano per il pomeriggio odierno precipitazioni diffuse tra Alpi Cozie e Lepontine fino ai fondovalle, con valori più intensi sulle creste di confine, associate a venti molto forti in quota e rinforzi per foehn nelle valli. La quota delle nevicate è attesa inizialmente oltre i 2700 m, in calo solo dalla tarda serata intorno ai 2000 m. Domani sono attese condizioni più soleggiate, con venti di foehn che a tratti interesseranno anche le zone di pianura, in generale attenuazione nel corso della serata. Tempo stabile e soleggiato o al più velato fino al primo pomeriggio di giovedì; successivamente è atteso un progressivo debole peggioramento a partire da ovest con deboli precipitazioni in serata su zone montane e pedemontane, nevose oltre i 1600-1800 m, con fenomeni sporadici in sconfinamento sulle pianure in tarda serata. Giornata di venerdì caratterizzata nuovamente dai venti di foehn“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani in gran parte soleggiato con residui addensamenti sulle creste nordoccidentali al primo mattino. Foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure orientali al mattino, in successivo dissolvimento. Residuo nevischio fino al primo mattino sulle creste di confine nordoccidentali. Zero termico in calo fino ai 2200-2500 metri a Nord e 2600-2900 metri a Sud; valori intorno ai 1800-2000 metri sulle creste di confine nordoccidentali e settentrionali. Temperature in aumento. Venti nordoccidentali; in montagna forti sui rilievi alpini e condizioni di foehn nelle vallate adiacenti, moderati sull’Appennino, in attenuazione nel corso della serata, deboli o localmente moderati per foehn sulle pianure.

