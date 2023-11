Previsioni Meteo Piemonte: neve lungo le creste di confine tra Alpi Graie e Lepontine

MeteoWeb

“Un flusso occidentale intenso garantisce condizioni soleggiate per la giornata di oggi; domani, con il progressivo spostamento della corrente a getto sopra la nostra regione, assisteremo ad un generale aumento della ventilazione a partire dalle Alpi, e poi in estensione alle pianure nella giornata di venerdì. Le condizioni favoniche tra domani e venerdì saranno accompagnate dallo sbarramento orografico, con nevicate lungo le creste di confine tra Alpi Graie e Lepontine, e quota neve in calo nel corso della notte fino a 1400-1500 metri“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani soleggiato con velature in transito fino a metà pomeriggio, parzialmente più nuvoloso sulla parte meridionale della regione; irregolarmente nuvoloso sui settori alpini di confine. Nella sera riduzione della nuvolosità su tutte le pianure fino a cielo sereno. Precipitazioni deboli sulle aree di confine tra Alpi Cozie e Lepontine, con quota neve tra 1700 metri a Nord e 2400 metri a Sud; assenti altrove. Zero termico in calo più marcato nel tardo pomeriggio a partire da nord-ovest, sull’alto Piemonte fino ai 1900-2300 metri; stazionario sui 2600-2900 metri sui settori centrali; in rialzo sul basso Piemonte a 2800-3400 metri. Temperature in diminuzione. Venti sulle Alpi deboli occidentali in generale rinforzo nel corso della giornata fino a moderati localmente forti la sera sulle creste alpine; sull’Appennino deboli in rinforzo fino a moderati nella sera da sud-ovest; deboli variabili in pianura.

