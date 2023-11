Previsioni Meteo Piemonte: giovedì piogge diffuse, neve oltre i 1200 metri

MeteoWeb

“Correnti fredde dai quadranti occidentali in quota ci garantiscono tempo stabile e soleggiato oggi pomeriggio e domani, con qualche foschia ad est nelle ore più fredde. Giovedì il passaggio di una debole onda depressionaria porterà precipitazioni diffuse sulla regione con valori deboli al più moderati, e nevicate sopra i 1200-1300 m. Sarà un passaggio molto rapido, perché venerdì i flussi in quota ruoteranno rapidamente da nordovest portando un miglioramento del tempo e venti di foehn che raggiungeranno le pianure nel pomeriggio“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno fino al primo pomeriggio; successivo aumento della nuvolosità alta, più compatta in serata. Foschie e locali nebbie al mattino sulle zone pianeggianti orientali. Precipitazioni assenti. Zero termico stazionario al mattino tra i 1900 m a nord e i 2200 m a sud, in lieve aumento nel pomeriggio a sud fino a 2300-2400 m. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti deboli a tutte le quote con moderati rinforzi in serata in montagna, da ovest sulle Alpi e da sud sull’Appennino; deboli variabili in pianura.

