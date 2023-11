Previsioni Meteo Piemonte: domani piogge e rovesci sparsi, neve oltre i 1100 metri

MeteoWeb

“Correnti nordoccidentali in quota garantiscono condizioni di tempo stabile per il pomeriggio odierno; dalla serata i flussi nei bassi strati si disporranno dai quadranti meridionali determinando un graduale aumento della nuvolosità a partire da sud. Domani andranno progressivamente intensificandosi venti di libeccio che, associati ad un richiamo di masse d’aria umida da est-nordest nei bassi strati, apporteranno piogge e rovesci sparsi nelle ore centrali, più diffuse al confine con la Liguria e sul settore orientale della regione dal pomeriggio, nevose sulle Alpi oltre i 1100-1300 m. Nel corso della serata è atteso un miglioramento a partire da ovest; nelle prime ore di venerdì i flussi in quota si disporranno da nordovest, con venti di foehn sostenuti nelle valli alpine, in estensione alle pianure nel corso del pomeriggio, associati a nevicate sulle zone di alta valle. Giornata di sabato ancora caratterizzata dai venti di foehn“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani nuvoloso al mattino su zone di pianura e collina, con foschie e locali banchi di nebbia, a tratti soleggiato in montagna; da metà giornata molto nuvoloso ovunque. In attenuazione in serata da ovest. Precipitazioni deboli isolate al primo mattino su zone di pianura e collina; dalla tarda mattinata precipitazioni anche su zone montane, più diffuse al pomeriggio, con fenomeni a carattere sparso ed intermittente sulle pianure tra Torinese e Cuneese. Da metà pomeriggio e fino alla serata rovesci localmente forti sui settori collinari ed appenninici sudorientali. Quota neve sui 1100-1300 m nelle valli alpine. Zero termico in calo sui 1500-1600 m a nord e 1800-1900 m a sud nelle ore centrali, in rialzo di circa 200 m a fine giornata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti moderati o forti da sudovest in montagna, in rotazione da ovest dalla serata sui settori alpini; deboli o localmente moderati da est-nordest altrove.

