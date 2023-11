Previsioni Meteo Piemonte: oggi piogge diffuse sulla regione, “intense al confine con la Liguria”

MeteoWeb

“Nel pomeriggio odierno un’area di bassa pressione, posizionata sulle Isole Britanniche, apporta flussi umidi dai quadranti meridionali sul Piemonte; tale configurazione alimenta piogge sulla regione, più diffuse e localmente intense al confine con la Liguria, a carattere nevoso sulle Alpi oltre i 1100-1300 m. Da domani l’allontanamento verso est della perturbazione favorirà un miglioramento del tempo e l’intensificazione della ventilazione in quota, con venti di foehn sostenuti nelle valli alpine fino alle pianure. Bel tempo ancora nella giornata di sabato con venti in attenuazione dal pomeriggio. Domenica l’avvicinamento di un impulso freddo in quota riporterà nubi più compatte soprattutto al mattino“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani irregolarmente nuvoloso sui rilievi di confine di nordovest e sulle zone di pianura per nubi basse e foschie fino al primo mattino; più soleggiato sulle zone pedemontane alpine. Nel corso della mattinata tendenza al rasserenamento, ma permangono addensamenti sulle creste nordoccidentali. Precipitazioni deboli sulle creste alpine comprese tra Alpi Cozie meridionali e Lepontine e zone di alta valle. Quota neve sui 1200-1300 m. Zero termico in calo fino a 1800 m a nord e 2100 m a sud, con valori inferiori sui 1500 m sull’arco alpino. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti occidentali a tutte le quote, moderati sulle Alpi e deboli altrove. Progressiva intensificazione dalla tarda mattinata e rotazione da nordovest sull’arco alpino, con innesco di venti di foehn estesi fino alle prime pianure nel pomeriggio.

