Previsioni Meteo Piemonte: arriva la neve in pianura

“Oggi cielo sereno con nubi in graduale aumento, dalla sera deboli nevicate su fascia montana e pedemontana alpina, in intensificazione dalla notte e in generale estensione al resto della regione, sporadiche sul basso Piemonte. La quota neve rimarrà sui 200-400 metri in pianura fino a metà mattina di domani, risalendo poi rapidamente oltre ai 1000 metri. Da domani pomeriggio fino a venerdì i fenomeni saranno in attenuazione sulle pianure e più persistenti a ridosso delle Alpi, nevose oltre i 1500 m. Da sabato una rotazione delle correnti da nord favorirà un miglioramento del tempo, con rinforzi per condizioni di foehn nelle vallate e sul settore orientale“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani molto nuvoloso, in attenuazione su pianure orientali dal pomeriggio. Precipitazioni deboli o localmente moderate su zone montane e pedemontane; al mattino deboli anche sulle pianure, con fenomeni più sporadici tra Cuneese, Langhe, Roero e Astigiano. Quota neve al mattino sui 200-400 m in pianura, in generale rapida risalita oltre i 1000 m dalla tarda mattinata. Sulle Alpi settentrionali quota neve al suolo, sugli altri settori alpini da 1500 metri al mattino fino a oltre 2500 metri dal pomeriggio. Zero termico in deciso aumento a sud dalla mattinata fino a 2900-3000 metri, a Nord al mattino in calo sui 700 metri in risalita sui 1500 metri a fine giornata. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti forti da sudovest in montagna e deboli da nordest altrove.

