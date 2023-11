Previsioni Meteo Piemonte: sole e stabilità, da venerdì condizioni di foehn

MeteoWeb

“Nel pomeriggio odierno il minimo barico presente sul medio Tirreno si allontana verso lo stretto di Sicilia, favorendo una progressiva espansione dell’anticiclone atlantico. Tale configurazione favorisce condizioni stabili e ben soleggiate sul Piemonte associate ad una ventilazione sostenuta sui rilievi meridionali. Domani l’ulteriore espansione dell’alta pressione manterrà una giornata di bel tempo, con un marcato rialzo termico in quota. Da venerdì inizierà la discesa di una profonda area di bassa pressione dalla Russia che investirà progressivamente il nord Italia, innescando correnti intense a tutte le quote e condizioni di foehn, estese anche nella giornata successiva“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno con tenui velature in transito al primo mattino e alla sera. Locali foschie sul basso Alessandrino al mattino. Precipitazioni assenti. Zero termico in forte aumento fino ai 3500-3700 metri. Temperature in diminuzione. Venti moderati da nordest in montagna, in progressiva attenuazione nel corso del pomeriggio ed in rotazione da nordovest in tarda serata sui settori alpini; deboli variabili altrove con locali rinforzi da est sui settori collinari di Astigiano ed Alessandrino.

