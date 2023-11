Previsioni Meteo Sardegna: settimana con pioggia e freddo ma senza nevicate

MeteoWeb

Settimana all’insegna dell’instabilità in Sardegna con pioggia e freddo ma senza nevicate. Le temperature saranno rigide con qualche breve tregua nei prossimi giorni, poi rientrerà il maestrale e sabato la colonnina di mercurio scenderà, secondo le previsioni degli esperti dell’Ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. “Ieri la massima non ha superato i 17 gradi e la minima si è fermata a 7. Oggi pomeriggio è in arrivo un flusso di correnti meridionali che faranno alzare le temperature di 3-4 gradi, con massime intorno ai 20 e minime intorno ai 10,” hanno spiegato gli esperti. Il maestrale porterà di nuovo il gelo, ma anche pioggia soprattutto nelle zone interne, ma non sono attese nevicate. Un crollo delle temperature si registrerà nella giornata di sabato.

