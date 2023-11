Previsioni Meteo, primi scenari d’inverno: ciclone freddo tra 22 e 23 novembre, forte maltempo al Centro/Sud

MeteoWeb

Mentre l’Italia sta vivendo una perturbazione caratterizzata da forte vento e poche precipitazioni con un piccolo assaggio d’inverno nel weekend soprattutto al Centro/Sud e in modo particolare in Puglia, dai modelli arrivano segnali d’inverno più concreto a medio termine. In modo specifico è per la metà della prossima settimana, tra mercoledì 22 e giovedì 23 novembre, che si inizia a prospettare una configurazione meteorologica più vicina all’inverno che all’autunno: la prima perturbazione fredda di questa stagione.

Gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli stanno ribadendo questo scenario in modo abbastanza convincente: l’ingresso di aria fredda da Nord/Est e la formazione di un ciclone proprio sull’Italia, poi particolarmente violento al Centro/Sud proprio tra mercoledì 22 e giovedì 23 novembre. Lo scenario è quello di un freddo secco al Nord, ma primo freddo vero con temperature diffusamente sottozero nelle ore notturne, e di forte maltempo al Centro/Sud con neve abbondante sull’Appennino a quote medie, fino a 1.000 metri e forse anche qualcosa meno tra Marche e Abruzzo, e fino a 1.500 metri ancor più copiose al Sud dove si concentreranno le precipitazioni più abbondanti, in modo particolare su Calabria e Sicilia.

Al momento si tratta ovviamente ancora di una tendenza, che per maggiori dettagli potremo approfondire nei prossimi aggiornamenti. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

