Previsioni Meteo Trentino Alto Adige: breve tregua, torna la pioggia

Breve tregua dal maltempo oggi anche in Trentino Alto Adige, con una nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Si prevedono precipitazioni diffuse a partire dalla sera a causa di una nuova depressione che interesserà l’area del Mediterraneo.

Secondo le previsioni di MeteoTrentino, nella provincia di Trento è previsto, al mattino, tempo soleggiato freddo con nuvolosità alta in aumento; dal pomeriggio e nella notte annuvolamenti con precipitazioni diffuse dalla sera; quota neve inizialmente oltre 1300 – 1500 m o localmente sotto ma in aumento nella notte fino a 1800 m circa specie sui settori meridionali.

In Alto Adige il tempo sarà generalmente soleggiato salvo la presenza di nubi basse in Alta Val d’Isarco e Val Pusteria. Nel corso della giornata vi sarà un nuovo aumento della copertura nuvolosa con precipitazioni dalla sera. Il limite delle nevicate sarà tra 800 e 1.200 metri. Le temperature massime saranno comprese tre i +4°C e i +10°C.

