Previsioni Meteo Trentino: da domani neve anche a bassa quota

Oggi in Trentino “molto soleggiato e freddo soprattutto al mattino con nubi in aumento in serata. Tra giovedì e venerdì precipitazioni diffuse, nevose inizialmente anche a quote basse, ma con quota neve in sensibile aumento, specie a sud, già dalle ore centrali di giovedì, e di nuovo in calo a fine evento. Sabato molto soleggiato con föhn e domenica sereno“: è quanto prevede MeteoTrentino, nel consueto bollettino meteo.

Domani cielo coperto con precipitazioni diffuse, deboli o al più moderate. Quota neve inizialmente molto bassa al mattino, ma nel corso della giornata l’ingresso di aria più calda da sud tenderà a farla alzare sensibilmente, specie a sud e est dove potrà arrivare anche oltre i 2000 m, mentre rimarrà a quote inferiori a nord, specie sui settori di nord-ovest. Temperature minime in aumento e massime in calo con limitata escursione termica. Venti forti sud-occidentali in quota e deboli variabili in valle con locali rinforzi da sud.

