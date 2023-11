Previsioni Meteo Trentino: peggioramento tra giovedì e venerdì, neve oltre i 1.500 metri

MeteoWeb

Oggi tregua ma da domani in Trentino tornerà la neve. “Nei prossimi giorni flussi occidentali interesseranno le Alpi determinando condizioni di variabilità. Deboli precipitazioni, eventualmente nevose oltre 1600 metri circa, sono possibili già domani, martedì 7 novembre 2023. Mercoledì è previsto un temporaneo miglioramento con ampie schiarite mentre tra giovedì e venerdì è atteso un peggioramento con estesa nuvolosità e probabili precipitazioni nevose oltre 1500 metri circa,” si legge in una nota dell’amministrazione provinciale.

