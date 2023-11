Previsioni Meteo Trentino: in arrivo neve a quote basse

MeteoWeb

La Protezione Civile del Trentino ha diffuso un messaggio “Infoneve” per possibili nevicate anche a quote basse nella prossima notte e nella mattina di domani, giovedì 30 novembre. Alla luce delle previsioni meteo – sottolinea una nota della Provincia autonoma di Trento – la Protezione Civile del Trentino invita la cittadinanza ad evitare, domani mattina, l’utilizzo di automezzi sprovvisti di attrezzatura invernale (catene o pneumatici da neve) e a prestare particolare prudenza alla guida preferendo il trasporto pubblico a quello privato.

Il messaggio “Infoneve” indica che dopo mezzanotte e fino alla tarda mattinata – ore centrali di domani sono previste precipitazioni diffuse con intensità debole o al più moderata specie a sud. La quota neve è prevista attorno ai 400 metri sui settori meridionali più aperti, mentre altrove la neve potrà scendere anche a fondovalle specie dove ristagnerà aria asciutta e fredda. Entro le ore centrali di domani potranno cadere 5-10 centimetri o più di neve con i valori maggiori sopra i 700 metri e sui settori meridionali. Dalle ore centrali di domani e fino alla sera di venerdì 1 dicembre la quota neve si alzerà fino a oltre i 2300 metri a sud ed oltre i 1700-2000 metri a nord. La fase con precipitazioni più intense è attesa al pomeriggio sera di venerdì ma con una quota neve molto alta, specie a sud.

Sabato 2 dicembre, intensi flussi settentrionali apporteranno aria via via più fredda e, specie al mattino, saranno possibili locali rovesci con quota neve in calo. Dal pomeriggio-sera di sabato, la diminuzione delle temperature favorirà la formazione di ghiaccio sulle strade che non si saranno asciugate o dove sarà presente neve bagnata.

