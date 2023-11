Previsioni Meteo Trentino: attesa neve anche a quote basse

MeteoWeb

Temperature gelide in Trentino, con neve anche a quote basse: è quanto prevede MeteoTrentino, nel consueto bollettino meteo. “Oggi nuvolosità in intensificazione; dal tardo pomeriggio sera e fino alle prime ore di martedì possibili deboli o debolissime precipitazioni, nevose mediamente oltre 500 metri o localmente sotto,” riporta il bollettino. “Martedì rapido miglioramento con temporanea intensificazione del vento da nord a carattere di foehn in valle al pomeriggio sera. Mercoledì soleggiato. Tra giovedì e venerdì precipitazioni diffuse, nevose inizialmente anche a quote basse, ma con quota neve in aumento nel corso dell’evento fino a 1500 metri circa“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: