Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile nei prossimi giorni

“Sull’Europa settentrionale insiste un’ampia area ciclonica con aria relativamente fredda, che fino a domenica interessa con una saccatura anche l’Italia ma poi viene contrastata da un promontorio anticiclonico d’aria mite proveniente dal medio Atlantico; il periodo si caratterizza sul Veneto per un po’ di variabilità, con un vento in quota che subisce rinforzi a tratti rilevanti da nord-ovest“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, salvo alcune schiarite soprattutto di sera a partire da ovest; probabili alcune precipitazioni, generalmente modeste salvo occasionali rovesci, sparse sulle zone montane e locali su quelle pianeggianti; limite delle nevicate sui 1300-1500 m.

Domani cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso su qualche settore, specie nelle valli e in pianura durante le ore più fresche per qualche addensamento di nubi basse con parziali riduzioni della visibilità, per il resto spazi di sereno anche ampi nel corso della giornata e qualche nube alta verso sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime generalmente in diminuzione, più marcata in quota; massime in moderato aumento nelle valli meno elevate e sulla fascia pedemontana, in calo lieve sulle zone costiere e in quota, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota moderati o a tratti tesi, prevalentemente da nord-ovest; altrove deboli con direzione variabile, a parte qualche fase di moderato rinforzo dai quadranti settentrionali nelle valli e nelle prime ore da quelli occidentali sulla pianura centro-meridionale.

Mare: Nelle prime ore poco mosso al largo, per il resto quasi calmo.

Domenica 12 un po’ di variabilità, con nubi alternate a spazi di sereno.

Precipitazioni: In montagna possibili alcuni modesti fenomeni con eventuali episodi di nevischio da circa 1000-1300 m, in pianura generalmente assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; massime sulla costa e in quota stazionarie o in leggero aumento, altrove un po’ in calo specie nelle valli prealpine.

Venti: In quota inizialmente da moderati sud-occidentali a tesi occidentali e infine forti da nord-ovest; nelle valli perlopiù deboli con direzione variabile, a parte una probabilità di locali moderati rinforzi dai quadranti settentrionali per Foehn a fine giornata; sulle zone pianeggianti, in prevalenza dapprima moderati da nord-est e poi deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso, al più in qualche momento mosso.

Lunedì 13 sulle Dolomiti cielo nuvoloso o molto nuvoloso specie a nord con un po’ di nevischio almeno in quota nelle prima parte della giornata, altrove modesta variabilità con qualche addensamento nuvoloso e significative fasi di schiarita; rinforzi di vento nord-occidentale in quota, probabili alcuni episodi di Foehn nelle valli e su parte delle zone pedemontane; temperature minime in aumento lieve sulla fascia pedemontana, più sensibile in montagna, stazionarie o in leggero calo altrove; le temperature massime in montagna aumenteranno, in pianura subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Martedì 14 cielo sulle zone dolomitiche da nuvoloso a poco nuvoloso, altrove da poco nuvoloso a sereno; le temperature subiranno un moderato aumento, nelle valli e sulla pianura più interna anche per episodi di Foehn indotti da un ulteriore rinforzo di vento da nord-ovest in quota.