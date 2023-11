Previsioni Meteo Veneto: variabilità fino a martedì, umidità e temperature in aumento

MeteoWeb

“La circolazione ciclonica e abbastanza fredda dei giorni scorsi si allontana, per l’espansione verso nord di un promontorio con aria mite, intaccato mercoledì per il transito da ovest di una modesta saccatura; correnti in quota a tratti significative dai quadranti occidentali portano sul Veneto fino a martedì un po’ di variabilità con tendenziale aumento di umidità e temperature, qualche precipitazione soprattutto sulle zone settentrionali a cavallo tra martedì e mercoledì, cui seguono schiarite almeno temporanee ma ampie con moderato calo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, ma con alcune schiarite; sulle Dolomiti, possibile a tratti qualche fiocco di neve specie a nord; alla sera rinforzi di vento da nord-ovest in quota, associati a qualche possibile episodio di Foehn nelle valli.

Domani modesta variabilità, con alcuni spazi di sereno e nubi probabilmente un po’ più compatte sulle Dolomiti nelle ore più fredde, quando invece in pianura e nelle valli prealpine sono possibili parziali riduzioni della visibilità.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più fino alle ore centrali qualche episodio di nevischio in quota sulle Dolomiti settentrionali.

Temperature: Sulle zone montane aumenteranno, anche sensibilmente riguardo alle minime in quota; sulle zone pedemontane, non varieranno molto; altrove le minime diminuiranno un po’, le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota prevalentemente tesi da nord-ovest, a tratti anche forti; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, a parte qualche possibile episodio di Foehn nelle valli specie nelle primissime ore sulle Dolomiti.

Mare: Quasi calmo, od al più inizialmente poco mosso specie al largo.

Martedì 14 cielo in genere nuvoloso, ma con alcuni spazi di sereno e foschie a bassa quota all’inizio, addensamenti più compatti sulle Dolomiti nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Fino al pomeriggio generalmente assenti, di sera probabilità di modesti fenomeni sparsi più che altro sulle Dolomiti, con limite delle nevicate dell’ordine dei 2500 m.

Temperature: Subiranno in genere un aumento, leggero in pianura e moderato in montagna.

Venti: In quota prevalentemente tesi dai quadranti occidentali, a tratti anche forti; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, a parte qualche possibile episodio di Foehn nelle valli specie alla sera.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso.

Mercoledì 15 nelle primissime ore cielo nuvoloso con probabilità di qualche modesta precipitazione specie sulle zone settentrionali, nevosa da quote dell’ordine dei 2000 m, poi cielo poco nuvoloso con ampi spazi di sereno specie nelle ore centrali; le temperature in quota diminuiranno anche sensibilmente, altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale ma con prevalenza degli aumenti riguardo alle massime in pianura.

Giovedì 16 cielo parzialmente nuvoloso, con vari spazi di sereno e alcuni temporanei addensamenti; precipitazioni generalmente assenti salvo al più sporadici modesti fenomeni, eventualmente nevosi da quote dell’ordine dei 1500 m; le temperature minime diminuiranno un po’ salvo locali leggere controtendenze in quota e sulla costa, quelle massime diminuiranno soprattutto in pianura.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: