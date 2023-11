Previsioni Meteo Veneto: circolazione ciclonica mercoledì e venerdì

MeteoWeb

“Il contrasto tra le depressioni con aria fredda che si susseguono a nord e l’alta pressione che si affaccia da sud-ovest fa insistere sul Veneto correnti in quota dai quadranti occidentali, con circolazione ciclonica mercoledì e soprattutto venerdì, anticiclonica soprattutto domenica; sono previsti frequenti spazi di sereno e qualche fase nuvolosa senza precipitazioni degne di nota, sebbene transiti da nord-ovest una marcata saccatura d’aria fredda in quota che culmina venerdì con probabile Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da poco nuvoloso a sereno.

Domani cielo da poco a parzialmente nuvoloso; localmente, durante le ore più fredde, possibili parziali riduzioni della visibilità sulla bassa pianura e in alcuni fondovalle.

Precipitazioni: Assenti, salvo possibile occasionale nevischio in quota sulle Dolomiti nel pomeriggio.

Temperature: In discreto calo.

Venti: In quota, da moderati a tesi occidentali; altrove, perlopiù deboli con direzione variabile; non si esclude qualche occasionale episodio di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare: A tratti poco mosso al largo, per il resto generalmente quasi calmo.

Venerdì 17 cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti, salvo a tratti un po’ di nevischio da circa 1300-1600 m sulle Dolomiti specie in mattinata.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevalgono per le minime diminuzioni in pianura e nelle valli, per le massime aumenti a sud-ovest e diminuzioni a nord.

Venti: In quota prevalentemente tesi nord-occidentali, a tratti anche forti, ma con qualche fase di attenuazione; probabili episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana; per il resto, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso fino al pomeriggio, anche mosso verso sera specie al largo.

Sabato 18 prevale un cielo nelle prime ore nuvoloso, poi poco nuvoloso; per le temperature minime prevale una moderata diminuzione, salvo locali lievi controtendenze nelle valli e sulla costa; temperature massime stazionarie o in leggero aumento sulla pianura nord-orientale, in diminuzione altrove specie sulle zone montane.

Domenica 19 cielo per buona parte della giornata da poco a parzialmente nuvoloso, infine nuvoloso con copertura più significativa di sera; rialzo termico sulle zone montane specie riguardo ai valori massimi, salvo locali leggere controtendenze nelle valli; in pianura contenute variazioni di carattere locale per le temperature minime, come pure sulla fascia pedemontana le massime, previste altrove in calo.

