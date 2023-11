Previsioni Meteo Veneto: oggi temporaneo rinforzo di vento, poi stabilità fino a lunedì

MeteoWeb

“Venerdì il veloce transito di una saccatura in ingresso da nord sulla nostra regione, determinerà un temporaneo rinforzo di vento da nord-ovest in quota e addensamenti nuvolosi sulle Dolomiti. Da sabato la pressione aumenterà per l’espansione da sud-ovest di un’alta pressione che porterà una fase di tempo stabile fino a lunedì. Martedì pressione in cedimento, ma senza effetti significativi sulla regione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo tratti di nuvolosità medio-alta. Sulle Dolomiti da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso. Temperature massime in aumento in pianura, in calo sulle zone montane. Venti nelle valli moderati, a tratti tesi o localmente forti per raffiche di Foehn; in quota tesi/forti da nord-ovest, anche molto forti alle quote più alte. In pianura inizialmente residui rinforzi di vento da ovest, poi venti in successiva rotazione ed attenuazione da nord.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso per presenza di sottili velature, verso fine giornata tendenza ad aumento di nuvolosità medio-alta da nord-ovest. Nelle ore più fredde foschie e locali nebbie in pianura, specie sui settori meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo in pianura, senza notevoli variazioni sulle zone montane, salvo ripresa delle massime in alta quota. Possibili valori minimi localmente prossimi allo zero anche sull’alta pianura.

Venti: In quota tesi/forti dai quadranti settentrionali nella notte fino alle prime ore del mattino con residui episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana; in seguito attenuazione della ventilazione. In pianura deboli di direzione variabile.

Mare: Calmo.

Domenica 19 cielo in prevalenza sereno, salvo presenza di velature fino a metà mattina. Nelle ore più fredde foschie e locali nebbie, specie sulla bassa pianura, e in qualche fondovalle.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura senza variazioni di rilievo; in generale aumento in montagna.

Venti: In quota da nord-ovest moderati/tesi, a tratti forti alle quote più alte. In pianura deboli di direzione variabile.

Mare: Calmo.

Lunedì 20 al primo mattino probabili foschie e locali nebbie sulla bassa pianura, in successivo dissolvimento. In seguito cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, specie in pianura. Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo possibili deboli piogge verso fine giornata su costa e pianura meridionale. Temperature senza notevoli variazioni in pianura, in calo sulle zone montane. Venti in quota moderati/tesi dai quadranti occidentali; in pianura deboli da nord.

Martedì 21 in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti durante le ore centrali. Temperature in aumento in entrambi i valori in pianura, in generale calo in montagna. Venti in quota moderati/tesi da nord. In pianura tratti di moderato rinforzo dei venti da nord-est, specie sulla costa.

