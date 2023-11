Previsioni Meteo Veneto: rapido rinforzo dei venti e piogge diffuse da stasera

MeteoWeb

“Rapido rinforzo dei venti meridionali tra la sera di sabato 4 e il primo mattino domenica 5 specie sul mare e su costa/pianura limitrofa: saranno tesi o a tratti forti in particolare sul delta del Po e sulla costa centro settentrionale. Nello stesso periodo precipitazioni diffuse sulle zone centro settentrionali, sparse altrove, con possibilità di qualche rovescio o locale temporale, e quantitativi localmente di una certa consistenza specie sulle Prealpi“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Tra la sera di sabato e il primo mattino di domenica rapido passaggio di un impulso perturbato con precipitazioni diffuse; da domenica mattina pressione in aumento con tempo in prevalenza stabile anche nei giorni successivi“.

Oggi inizialmente poco nuvoloso; nel corso del pomeriggio crescenti annuvolamenti fino a cielo molto nuvoloso o coperto in serata, quando si verificheranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con i quantitativi più consistenti tra Prealpi e pedemontana. Limite della neve all’inizio a 1400- 1600 m sulle Dolomiti, 1600-1900 m sulle Prealpi, in seguito in rialzo. Temperature diurne in aumento, salvo in quota dove caleranno. Venti in quota sud-occidentali, in intensificazione fino a tesi/forti; sull’entroterra pianeggiante deboli/moderati, in prevalenza nord-orientali; sulla costa e sulla pianura meridionale variabili, in intensificazione dai settori meridionali in serata fino a moderati/tesi, a tratti forti a fine giornata sul litorale.

Domani fino al primo mattino nuvoloso o molto nuvoloso, con nuvolosità in rapido diradamento dalla mattinata fino a lasciare il cielo in prevalenza sereno.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse fino al primo mattino; in seguito fenomeni in rapido esaurimento. Limite della neve in rialzo fino a 1800/2100 m su Dolomiti e 2200/2300 m su Prealpi.

Temperature: In aumento.

Venti: In quota inizialmente forti da sud-ovest, poi in attenuazione fino a tesi e in rotazione fino a disporsi dai quadranti occidentali; nelle valli variabili. In pianura, tra la notte e il primo mattino, tesi/forti dai settori meridionali lungo la costa e sulla pianura limitrofa, moderati nord-orientali sull’entroterra; dalla mattina moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Molto mosso fino a metà giornata, poi mosso.

Lunedì 6 cielo sereno o poco nuvoloso, con possibili nubi basse e locali foschie o nebbie nelle ore più fredde in pianura e nei fondovalle.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo una probabilità bassa (5-25%) di qualche pioviggine sulle zone montane e sulla pianura centro-settentrionale nel pomeriggio/sera.

Temperature: Prevalentemente in diminuzione.

Venti: In quota moderati, a tratti tesi, sud-occidentali. Altrove variabili, in prevalenza deboli, o a tratti moderati lungo la costa, sulla pianura sud-orientale e, nel pomeriggio, sulla fascia pedemontana.

Mare: Inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso.

Martedì 7 poco o parzialmente nuvoloso con possibili foschie o nebbie nelle ore più fredde in pianura e nei fondovalle. Non esclusa qualche modesta pioviggine di breve durata. Temperature minime in aumento, massime in calo.

Mercoledì 8 cielo sereno o poco nuvoloso; nelle ore più fredde possibili nubi basse, foschie o locali nebbie in pianura e nei fondovalle. Temperature in diminuzione.

