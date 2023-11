Previsioni Meteo Veneto: stabilità fino a metà settimana

MeteoWeb

“Dopo il passaggio dell’impulso perturbato nella notte di domenica, la regione si troverà sotto un flusso di correnti occidentali relativamente stabili fino a metà settimana. Giovedì si avvicinerà una modesta saccatura di origine atlantica, che determinerà una più accentuata variabilità e qualche precipitazione dal pomeriggio/sera“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso con aria limpida. Temperature in aumento. Venti in quota tesi occidentali, in pianura moderati/tesi da sud-ovest.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, con possibili nubi basse e locali foschie o nebbie nelle ore più fredde in pianura e nei fondovalle.

Precipitazioni: Assenti, al più probabilità molto bassa (0-5%) di pioviggini, al pomeriggio sulla pedemontana.

Temperature: Prevalentemente in diminuzione, soprattutto in pianura.

Venti: In quota moderati, a tratti tesi, sud-occidentali. Altrove variabili, in prevalenza deboli, o a tratti moderati specie lungo la costa e sulla pianura sud-orientale.

Mare: Inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso.

Martedì 7 poco o parzialmente nuvoloso con possibili foschie o nebbie nelle ore più fredde in pianura e nei fondovalle.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di sporadiche pioviggini o piovaschi sulle zone montane e pedemontane a cavallo delle ore centrali.

Temperature: Minime in rialzo in pianura e nelle valli, in diminuzione in quota; massime senza notevoli variazioni in pianura, in diminuzione in montagna.

Venti: In quota moderati sud-occidentali; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza settentrionali deboli, temporaneamente moderati lungo la costa.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso in serata sulla costa meridionale.

Mercoledì 8 cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Maggiori addensamenti in pianura e nei fondovalle per nubi basse, con probabili foschie o locali nebbie, specie nelle ore più fredde. Temperature in diminuzione.

Giovedì 9 cielo poco o parzialmente nuvoloso fino alle ore centrali con probabili foschie o locali nebbie nelle ore più fredde in pianura e nelle valli; dal pomeriggio aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone occidentali. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione.

