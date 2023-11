Previsioni Meteo Veneto: forti venti settentrionali sulle zone montane in quota

MeteoWeb

“Fino alla serata di sabato 25, venti settentrionali forti sulle zone montane in quota, associati a tratti di foehn con possibili forti raffiche in alcune valli e localmente sulle zone pedemontane“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “L’ingresso da nordest di una massa di aria fredda di origine artica continentale porta un generale calo termico; sarà rilevante anche il rinforzo della ventilazione da nord in quota, associato ad episodi di Foehn nei fondovalle e localmente sulla Pedemontana. Domenica l’allontanamento della depressione verso est lascerà spazio ad una fase di rialzo della pressione, prima che si instauri da lunedì una nuova circolazione ciclonica associata ad un minimo depressionario, in approfondimento sull’Europa settentrionale, che porterà modeste precipitazioni dalla serata di lunedì alle prime ore di martedì. Nel complesso nei prossimi giorni le temperature saranno in calo, con clima più in linea con il periodo, e valori termici anche sotto le medie”.

Oggi in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo sui settori dolomitici più settentrionali dove saranno probabili nubi irregolari in ingresso da nord. Sui settori dolomitici più settentrionali saranno probabili burrasche di neve in quota, con qualche fiocco fino a fondovalle. Temperature massime in sensibile calo sulle zone montane; in aumento in pianura. Venti in montagna forti/molto forti da nord specie a quote medio/alte; probabili raffiche di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana, specie sui settori occidentali.

Domani in prevalenza sereno quasi ovunque fino alle ore pomeridiane, poi ingresso di sottili nubi alte verso sera, mentre solo sui settori dolomitici settentrionali sarà probabile la presenza di nuvolosità irregolare in ingresso da nord lungo la giornata.

Precipitazioni: Assenti salvo qualche episodio di neve burrascosa sulle cime dolomitiche più settentrionali.

Temperature: Minime stabili o in calo, specie sulle zone montane dove saranno raggiunte alla sera; massime in aumento sulle zone montane, stabili in pianura. I valori minimi saranno sotto lo zero anche su molte zone interne della pianura.

Venti: In quota fino alle prime ore tesi/forti da nord, in successiva attenuazione; in pianura in prevalenza moderati occidentali, in attenuazione dal pomeriggio.

Mare: Nelle prime ore mosso, poi in attenuazione fino a quasi calmo.

Lunedì 27 nuvolosità in ingresso dalle prime ore, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto nel corso della giornata.

Precipitazioni: Nel pomeriggio saranno possibili delle isolate deboli precipitazioni sui settori occidentali e montani, poi, dalla serata, sia avranno deboli precipitazioni diffuse che potranno interessare buona parte della regione; limite della debolissime nevicate fino ai fondovalle dolomitici, fino ai 700-900 metri sulle Prealpi e localmente più in basso in Valbelluna.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o localmente in aumento; massime in calo, salvo lieve aumento in alta quota.

Venti: In quota inizialmente tesi da nord-ovest, in successiva rotazione a moderati da ovest/sud-ovest; in pianura deboli settentrionali, poi moderati da nord-est in giornata.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Martedì 28 fino al primo mattino cielo nuvoloso con deboli precipitazioni diffuse, poi diminuzione della nuvolosità ed esaurimento delle precipitazioni a partire da ovest, fino a cielo sereno o poco nuvoloso dalle ore centrali. Durante la giornata sui settori dolomitici più settentrionali residue nubi irregolari associate a qualche possibile debolissima precipitazione nevosa. Temperature in generale ripresa. Rinforzo moderato dei venti da ovest in pianura; in quota specie dal pomeriggio rinforzo dei venti da nordovest, associati a probabili episodi di Foehn su Pedemontana e in qualche fondovalle.

Mercoledì 29 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, con successivo ingresso di parziale nuvolosità da ovest. Temperature minime in generale calo, massime stabili in pianura e in calo in quota; valori termici sotto la media specie nelle minime, con probabili gelate diffuse anche in pianura.

