Previsioni Meteo Veneto: piogge tra oggi e domani, più significative giovedì e venerdì

“Una depressione con aria fredda presente sull’Europa nord-orientale a tratti spinge i suoi effetti fino al bacino del Mediterraneo, dove trova soprattutto tra giovedì e venerdì l’antagonismo di una massa d’aria mite; sul Veneto sono previsti spazi di sereno anche ampi, che però vengono interrotti da parecchie nubi con leggere precipitazioni nelle ore a cavallo tra lunedì e martedì, più nubi con precipitazioni più frequenti e significative giovedì e venerdì; escursione termica diurna dapprima degna di nota con temperature sotto la norma e picco di freddo mercoledì mattina, poi ridotta”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con alcune schiarite specie a nord nel primo pomeriggio e maggior copertura di sera; fino al pomeriggio al più solo sporadici debolissimi fenomeni e in serata precipitazioni modeste ma da sparse a diffuse, con limite delle nevicate a 600-900 m sui versanti esposti alla pianura e fino a gran parte dei fondovalle più interni; rispetto a domenica, per le temperature diurne sono attese in pianura una diminuzione soprattutto a sud-ovest e sulle zone montane contenute variazioni di carattere locale tra cui degli aumenti in quota.

Domani modesta variabilità residua, con nubi più presenti nelle primissime ore e spazi di sereno via via più significativi nel resto della giornata.

Precipitazioni: Leggere precipitazioni sparse saranno possibili nelle prime ore per poi diradarsi a partire dalle zone montane e pedemontane, in seguito fenomeni generalmente assenti; limite delle eventuali nevicate iniziali a circa 600-900 m sui versanti esposti alla pianura e a gran parte dei fondovalle su quelli più interni.

Temperature: Prevarranno moderati aumenti, salvo contenute controtendenze più probabili per le minime sulle zone montane e pedemontane, per le massime su bassa pianura e costa.

Venti: In quota da nord-ovest, moderati o a tratti tesi; nelle valli e sulla fascia pedemontana deboli con direzione variabile soprattutto fino al mattino, a tratti moderati o localmente tesi in seguito per episodi di Foehn; altrove moderati da ovest sulle zone centro-meridionali nelle ore diurne, per il resto deboli di direzione variabile con tendenza serale a disporsi da nord.

Mare: In prevalenza poco mosso, ma in qualche momento anche mosso al largo.

Mercoledì 29 cielo da sereno a poco nuvoloso fino al pomeriggio, poi irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Sulle zone montane e pedemontane, caleranno; altrove sulla costa non varieranno molto, sull’entroterra le minime diminuiranno e le massime saranno pressochè stazionarie.

Venti: In quota inizialmente da nord-ovest e poi tendenti a ruotare da sud-ovest, da moderati a tesi; nelle valli e sulla fascia pedemontana in prevalenza deboli con direzione variabile, ma fino al mattino a tratti localmente anche moderati per probabili episodi di Foehn; altrove in genere deboli da nord-est, a tratti deboli e a tratti moderati specie su bassa pianura e costa.

Mare: Nella prima parte della giornata mosso soprattutto al largo del litorale sud, per il resto poco mosso.

Giovedì 30 cielo in genere coperto, salvo sporadiche schiarite nelle prime ore e a sud; precipitazioni inizialmente leggere e sparse, poi via via più diffuse, infine anche significative sulle zone centro-settentrionali; il limite delle nevicate all’inizio sarà a quote collinari, poi si alzerà fino ad oltre 2000 m; temperature minime sulla costa senza notevoli variazioni e altrove in aumento, anche sensibile in quota; le temperature massime subiranno sulle zone montane un aumento, su quelle pedemontane e sulla pianura sud-orientale contenute variazioni di carattere locale, altrove una diminuzione.

Venerdì 1° dicembre cielo in prevalenza molto nuvoloso, ma con alcune schiarite specie nelle ore pomeridiane sulle zone centro-meridionali; precipitazioni sparse o a tratti diffuse specie sulle zone montane centro-orientali, per il resto in diradamento da sud-ovest; il limite delle nevicate, nelle prime ore oltre i 2000 m, tenderà ad abbassarsi fino a 1100-1400 m; temperature in moderato aumento, salvo leggere controtendenze delle minime sulle zone centro-meridionali.

