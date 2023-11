Prima neve della stagione sui monti della Sila

MeteoWeb

Prima neve sui monti più alti della Sila. Con il brusco calo delle temperature nella notte tra venerdì e sabato scorso si è vista pure la prima imbiancata sui rilievi più alti della Sila. A partire dai 1.600 metri timide spruzzate di neve che anche ieri erano ben visibili. La foto, fornitaci dal nostro affezionato collaboratore Gianluca Congi, ci giunge da monte Volpintesta a 1.729 metri nel cuore del Parco Nazionale della Sila e riprende un bellissimo tramonto sulle alture dell’altopiano silano con la prima spruzzata di neve caduta.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: