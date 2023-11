Ecco il bolide polare: prima neve della stagione in Appennino sotto i 1000 metri | FOTO

MeteoWeb

La tempesta “Bettina” ha raggiunto l’Italia: porta freddo invernale e la prima neve della stagione in Appennino anche sotto i 1000 metri. Imbiancati nelle scorse ore in particolare i rilievi del Casentino fin sotto i 1000 metri e localmente anche sulle zone al confine con Emilia ed Umbria a causa del passaggio del fronte freddo, già sulle Marche. Ad Assergi (980 metri s.l.m.), a ridosso del Gran Sasso, sta nevicando moderatamente.

Nelle Alpi, la neve è caduta a quote relativamente basse: in particolare, a Madonna di Campiglio, in Trentino-Alto Adige, a Cortina d’Ampezzo, in Veneto, e a Courmayeur, in Valle d’Aosta, il manto bianco ha coperto il terreno. In Centro Italia, la neve è caduta sulle montagne dell’Appennino, a Campo Imperatore (in atto una bufera di vento e neve, con raffiche superiori ai 100km/h), in Abruzzo, al Terminillo, nel Lazio, e nel Monte Amiata, in Toscana. Segnalata la prima nevicata di stagione a Montemonaco (988 metri s.l.m.), nelle Marche.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: