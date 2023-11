Prima neve della stagione sul Gran Sasso: temperatura sotto zero al Rifugio Duca degli Abruzzi | FOTO

MeteoWeb

Arriva la neve sul Gran Sasso. La webcam al Rifugio Duca degli Abruzzi (2388 metri s.l.m.) mostra la “prima neve della stagione, anche se con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia per quelle quote. La nostra stazione meteo segna una temperatura di -0,8°C”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook Meteo Aquilano. Mentre oggi, nella zona, nevica sopra i 2200 metri, domani, giovedì 2 novembre, sono previste nevicate sotto i 2000 metri.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: