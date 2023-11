Problemi di salute per Papa Francesco, non legge discorso in udienza

MeteoWeb

Ricevendo in udienza in Vaticano la Delegazione della Conference of European Rabbis, Papa Francesco non ha letto il discorso che avrebbe dovuto pronunciare. “Non sto bene di salute” ha affermato il pontefice. “Buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate“.