Profumo di inverno sulle Alpi: prima neve della stagione a quote medio-basse | FOTO e VIDEO

Sulle Alpi si respira finalmente aria di inverno, grazie alla neve che per la prima volta in stagione sta scendendo fino a quote medio-basse. Al Nord-Ovest, la quota neve è scesa sui 1000-1100 metri tra Piemonte, Valle d’Aosta, Francia e Svizzera, come testimoniano le immagini a corredo dell’articolo. Dopo un pomeriggio di pioggia, a Valprato Soana, località a 1145 metri nel Torinese, sono arrivati i primi fiocchi di neve. In Val di Lanzo, sempre nel Torinese, quota neve attualmente intorno ai 1200 metri: nevica a Balme, Usseglio e Mondrone di Ala di Stura. Neve anche a Bardonecchia, sempre nel Torinese, ma anche a Macugnaga, località a 1300 metri nel Verbano-Cusio-Ossola.

La neve sta scendendo anche a Zermatt, cittadina che si trova a un’altitudine di 1600 metri nel Canton Vallese, in Svizzera.

Le immagini della nevicata a Zermatt, in Svizzera

Le immagini della neve su Bardonecchia

Cade la neve a Bardonecchia

Nevica a Valprato Soana, a 1100 metri nel Torinese

