Programma Artemis: Paesi Bassi e Islanda firmano gli accordi con la NASA per l’esplorazione della Luna

MeteoWeb

Altre 2 nazioni si sono unite al club di esplorazione lunare degli Stati Uniti. L’Islanda e i Paesi Bassi hanno firmato gli accordi Artemis, che stabiliscono un quadro per l’esplorazione lunare pacifica, trasparente e sostenibile: lo hanno annunciato i funzionari della NASA. L’Islanda è salita a bordo il mese scorso, e i Paesi Bassi lo hanno fatto il 1° novembre durante una cerimonia presso la residenza dell’ambasciatore olandese a Washington. Le new entry portano il numero totale dei firmatari a 31.

“La NASA dà il benvenuto ai Paesi Bassi come il nuovo e 31° membro della famiglia degli Accordi Artemis,” ha dichiarato l’amministratore della NASA Bill Nelson in una dichiarazione. “Ci vuole leadership e cooperazione globale per garantire l’esplorazione pacifica e trasparente dello Spazio per la generazione Artemis e oltre“. “Essendo uno dei più antichi alleati dell’America, la NASA è orgogliosa di espandere la nostra partnership con i Paesi Bassi e costruire un futuro definito da opportunità e scoperte illimitate“.

La NASA e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti hanno istituito gli Accordi Artemis nel 2020. Gli accordi costituiscono il braccio diplomatico del programma Artemis dell’agenzia, che mira a stabilire una presenza umana permanente sulla Luna e nei suoi dintorni entro la fine del decennio. Questo obiettivo ambizioso sarà raggiunto attraverso la cooperazione sia con l’industria privata che con partner internazionali, hanno affermato i funzionari della NASA.

Tra i 31 firmatari degli accordi Artemis figurano anche Italia, Canada, Francia, Germania, India, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito.