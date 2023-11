Quanti misteriosi: convegno CICAP a Bari, viaggio tra l’equazione dell’amore e la medicina quantistica

MeteoWeb

Il gatto di Schroedinger è vivo o morto? Nel mondo microscopico accadono fenomeni bizzarri governati da leggi quantistiche. Questi fenomeni influenzano le nostre vite? Con l’aiuto di scienziati e studiosi, il CICAP analizzerà la legge dell’attrazione, l’equazione dell’amore, il teletrasporto, l’omeopatia e tanto altro. L’appuntamento è per sabato 2 dicembre 2023, al MIXED di Bari (via Abbrescia 13), dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 18. Il convegno è organizzato dal CICAP in collaborazione con il Seminario di Storia della Scienza dell’Università di Bari e con il Dipartimento interateneo di fisica “Michelangelo Merlin” dell’Università degli Studi “Aldo Moro” e del Politecnico di Bari. L’unico requisito per partecipare è essere curiosi (ingresso libero con prenotazione consigliata: bit.ly/cicap1223bari).