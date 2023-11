Ragazza dell’equipaggio della MSC Virtuosa si infortuna a bordo vicino Reggio Calabria: soccorsa in elicottero e ricoverata a Catania

MeteoWeb

Nella mattinata odierna il Comandante della nave da crociera “MSC VIRTUOSA”, proveniente da Napoli e diretta a Pireo, in navigazione a circa 100 miglia al largo di Capo Spartivento (RC), contattava, tramite i canali di emergenza, il Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera, richiedendo l’evacuazione medica immediata a favore di un membro dell’equipaggio.

Il Centro secondario del soccorso marittimo di Reggio Calabria, sentito il parere del Centro Italiano Radio Medico (CIRM), attivo h24 per l’assistenza alle unità navali in navigazione, provvedeva a richiedere l’intervento di un velivolo del 2° Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania ed a predisporre tutte le azioni utili a garantire, nonostante le avverse condizioni meteo-marine presenti in zona, l’imbarco in sicurezza della sfortunata ragazza.

Alle 11.45, grazie alla perizia del pilota dell’elicottero AW139 – Guardia Costiera, veniva effettuato il trasbordo dell’infortunata che veniva immediatamente condotta presso l’Ospedale civile “Cannizzaro” di Catania ed affidata alle cure del personale sanitario del 118.

L’attività operativa di ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue) viene assicurata h24 dalla Guardia Costiera in qualsiasi condizione meteo-marina con i propri mezzi aeronavali, oltre i confini delle acque territoriali, comprendendo più di 500.000 km2 di mare.