Bloccati sulla Direttissima del Velino: recuperati escursionisti, avevano un abbigliamento inadeguato

Rimasti bloccati a un’altitudine di 2.200 metri lungo il sentiero 6 (Direttissima) che porta al monte Velino dal versante Sud, due escursionisti residenti a Veroli (Frosinone) sono stati tratti in salvo grazie all’intervento tempestivo del Soccorso Alpino. Sul posto sono intervenute ieri due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme a una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e a un operatore dei Vigili del Fuoco, utilizzando un elicottero per facilitare le operazioni di soccorso.

Nonostante la difficile situazione, i due escursionisti sono stati raggiunti in sicurezza intorno alle 14. A questo punto, sono state avviate le operazioni di discesa, durante le quali sono state impiegate tecniche alpinistiche per garantire la massima sicurezza agli interessati. Anche se fortunatamente i due escursionisti non hanno riportato ferite, è stato fondamentale assicurarli adeguatamente durante la discesa. Inoltre, i 2 sarebbero stati trovati in stato di ipotermia, a causa dell’abbigliamento non adeguato.

Verso i 1.900 metri di altitudine, l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha successivamente imbarcato le squadre di soccorso e gli escursionisti, trasportandoli a valle in totale sicurezza. L’efficace coordinamento tra le varie unità di soccorso ha contribuito all’esito positivo dell’operazione.