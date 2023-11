Reggio Calabria, grosso ramo piomba su auto in transito a pochi metri dal Museo dei Bronzi: sfiorata una strage | FOTO

MeteoWeb

Un grosso ramo di un albero si è spezzato ed è caduto su un’auto in transito nella centralissima piazza Indipendenza, sul Lungomare di Reggio Calabria, a pochi metri dal Museo Nazionale della Magna Grecia dove sono esposti i Bronzi di Riace. Il ramo appartiene ad un enorme Ficus Magnolia piantato oltre 100 anni fa in un’aiuola in cui sorge il monumento a Corrado Alvaro, scrittore, poeta e giornalista reggino.

Due persone che si trovavano a bordo dell’auto travolta dal grosso ramo, sono rimaste ferite e sono state estratte dalle lamiere dell’auto con l’aiuto dei passanti. L’episodio è accaduto pochi minuti fa, intorno alle 11:15 di questa mattina, con condizioni meteo affatto estreme. E’ l’ennesimo episodio del genere a Reggio Calabria, in modo particolare sul Lungomare, dove sorgono enormi giardini costruiti dopo il terremoto del 1908 per creare una barriera naturale tra il mare e il primo fronte abitativo, dopo la drammatica esperienza del maremoto che aveva spazzato la costa. Dopo tutto questo tempo, però, è necessaria una manutenzione specifica e accurata: troppo spesso questi alberi secolari sono abbandonati e determinano condizioni di pericolo così estreme. Fortunatamente, nel momento del crollo, in quel punto non stava transitando alcuna comitiva di turisti o scolaresche che quotidianamente percorrono quel tratto di strada per recarsi al museo, altrimenti sarebbe stata una strage.