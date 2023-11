Piogge torrenziali in Repubblica Dominicana: almeno 24 morti per le inondazioni | FOTO

MeteoWeb

Pesanti inondazioni causate dalle piogge torrenziali in Repubblica Dominicana hanno provocato finora almeno 24 morti: tra le vittime 16 dominicani, 4 americani e 4 haitiani. Secondo le autorità locali, il numero potrebbe aumentare con il passare delle ore. Il maltempo ha colpito più di 3.500 abitazioni, con oltre 17.800 sfollati. Diverse province sono in allerta rossa e altre in giallo.

Il governo dominicano ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale. Secondo il presidente Luis Abinader in alcune zone sono caduti 431 mm di pioggia, le precipitazioni più abbondanti già registrate nella storia della nazione caraibica.