Rinnovabili: le reti europee un ostacolo per la crescita dell’energia verde

Le reti elettriche europee non riescono a tenere il passo con la rapida espansione delle energie rinnovabili nel continente e stanno diventando il principale ostacolo all’immissione di più energia pulita nella rete: è l’avvertimento della lobby dell’energia del continente. Le reti elettriche sono costruite per gestire una capacità maggiore di quella immediatamente necessaria, creando un allentamento nel sistema che finora ha permesso loro di assorbire la rapida espansione europea della produzione di energia pulita.

“In passato, abbiamo ampliato la quota delle energie rinnovabili, fondamentalmente sfruttando le riserve che avevamo nelle infrastrutture esistenti,” ha affermato Leonhard Birnbaum, acapo dell’ente per l’industria energetica Eurelectric. “In sempre più regioni d’Europa abbiamo esaurito le riserve,” ha dichiarato in un’intervista a Reuters. “La rete sta diventando sempre più un ostacolo“.

Il risultato è una coda di progetti di energia rinnovabile in attesa di essere collegati alla rete. Spagna e Italia hanno ciascuna più di 150 gigawatt di capacità eolica e solare in attesa di una connessione alla rete, secondo i dati di Bloomberg New Energy Finance. La Spagna aveva un totale di 20 GW di capacità di energia solare installata nel 2022. La Commissione Europea sta elaborando piani, che saranno pubblicati questo mese, per tentare di stimolare maggiori investimenti nella rete.

Birnbaum, che è anche amministratore delegato di E.ON , il più grande operatore europeo di reti energetiche, ha affermato che aziende come la sua sono “inondate di richieste di connessione” da parte di produttori di energia. Allo stesso tempo, le aziende stanno correndo per riorganizzare le reti per spostare l’energia in direzioni diverse, mentre una flotta in espansione di pannelli solari sui tetti immette energia nella rete dalle case dei consumatori.

Bruxelles stima che per raggiungere gli obiettivi verdi saranno necessari investimenti nella rete pari a 584 miliardi di euro all’anno fino al 2030. Si prevede che gran parte di tale somma provenga da fonti private o venga pagata attraverso le tariffe di rete.