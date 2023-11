Richiamate vongole veraci per rischio microbiologico: l’avviso del Ministero

MeteoWeb

Richiamo di un lotto di vongole veraci (confezione da 5 chili) prodotto e commercializzato da Cam Srl a Chioggia (VE), per rischio microbiologico. Il lotto ha come data di confezionamento il 16 novembre. Nel richiamo, il Ministero della Salute sottolinea che il motivo è “la declassificazione della zona di pesca da zona di tipo B a zona di tipo C, dopo analisi microbiologiche da parte del servizio veterinario”.