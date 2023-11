Rischio eruzione in Islanda: serviranno mesi prima che gli evacuati possano rientrare

MeteoWeb

È un’altra giornata di ansia, attesa e tensione per le persone nel sud-ovest dell’Islanda evacuate per il rischio di un’eruzione vulcanica nella Penisola di Reykjanes. Le autorità di Protezione Civile hanno affermato che, anche nel caso in cui un’eruzione non dovesse avvenire, probabilmente passeranno mesi prima che sia sicuro per i residenti evacuati tornare a casa. Il villaggio di pescatori di Grindavik è stato evacuato una settimana fa mentre il magma si accumula tra migliaia di scosse di terremoto. La risalita del magma ha provocato una crepa che attraversa la comunità, spingendo il terreno verso l’alto di 1 metro o più in alcuni punti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di oggi dell’Icelandic Meteorological Office (IMO), la sismicità legata all’intrusione di magma formatasi improvvisamente una settimana fa rimane “elevata e costante”. “Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati circa 1.700 terremoti, di cui 1.000 a partire dalla mezzanotte. Il terremoto più forte delle ultime 24 ore ha avuto una magnitudo 2.8 ed è avvenuto vicino a Hagafell, 3,5km a nord-nordest di Grindavík”.

L’IMO afferma che esiste una “probabilità significativa” che si verifichi un’eruzione da qualche parte lungo il tunnel magmatico di 15 chilometri che si è formato, con la “posizione principale” individuata in un’area a nord di Grindavik vicino al Monte Hagafell. Grindavik, una cittadina di 3.400 abitanti, si trova nella penisola di Reykjanes, circa 50 chilometri a sud-ovest della capitale, Reykjavik, e non lontano dall’aeroporto di Keflavik, la principale struttura islandese per i voli internazionali. Il vicino resort geotermico Blue Lagoon, una delle principali attrazioni turistiche dell’Islanda, è stato chiuso almeno fino alla fine di novembre a causa del pericolo di eruzione. Ai residenti di Grindavik è consentito tornare per cinque minuti ciascuno per salvare oggetti di valore e animali domestici.

L’Islanda si trova sopra un hotspot vulcanico nel Nord Atlantico e registra in media un’eruzione ogni quattro o cinque anni. Un sistema vulcanico nella Penisola di Reykjanes ha eruttato tre volte dal 2021, dopo essere rimasto dormiente per 800 anni. Precedenti eruzioni si sono verificate in valli remote senza causare danni. L’eruzione più dirompente degli ultimi tempi è stata l’eruzione del vulcano Eyjafjallajokull del 2010, che ha emesso enormi nubi di cenere nell’atmosfera e ha bloccato i voli in Europa per giorni a causa del timore che la cenere potesse danneggiare i motori degli aerei. Gli scienziati affermano che una nuova eruzione produrrebbe probabilmente lava ma non una nuvola di cenere.