Rocket Lab lancerà un drone ipersonico per il Dipartimento della Difesa USA

Rocket Lab, leader globale nei servizi di lancio e nei sistemi spaziali, ha annunciato di aver firmato un accordo per i servizi di lancio con la Defense Innovation Unit (DIU) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per una missione HASTE (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron) dal Rocket Lab Launch Complex 2 in Virginia. La missione HASTE schiererà un carico utile suborbitale della società australiana Hypersonix chiamato DART AE. Si tratta di un drone ipersonico stampato in 3D alimentato da scramjet in grado di effettuare schemi di volo non balistici a velocità fino a Mach 7 (circa 8.350 chilometri all’ora). Il drone da 300kg è lungo circa 3 metri e ha una fusoliera stampata in 3D.

La missione verrà lanciata dal sito di lancio dedicato di Rocket Lab presso il Mid-Atlantic Regional Spaceport della Virginia Spaceport Authority sull’isola di Wallops nel primo trimestre del 2025. La missione HyCat dimostrerà la capacità di “iniezione diretta” di HASTE dispiegando il carico utile di Hypersonix durante l’ascesa, mentre è ancora nell’atmosfera terrestre.

Quest’ultima missione HASTE è il settimo contratto di lancio suborbitale assegnato a Rocket Lab quest’anno, inclusa la prima missione HASTE di Rocket Lab lanciata il 17 giugno 2023 per Leidos nell’ambito del programma Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed (MACH-TB). Da allora, Leidos ha firmato per altre quattro missioni HASTE da lanciare nel 2024 e 2025. Un altro contratto di lancio HASTE è stato annunciato anche nell’agosto 2023 per un cliente riservato.

La missione sarà gestita da Rocket Lab National Security (RLNS), la consociata interamente controllata dalla società creata per soddisfare le esigenze specifiche della comunità di difesa e intelligence degli Stati Uniti e dei suoi alleati. RLNS, insieme a Hypersonix, è stata selezionata all’inizio di quest’anno dalla DIU come partner del programma di test ipersonici e ad alta cadenza (HyCat) della DIU, un programma per accelerare potenziali tecnologie e concetti ipersonici.

“Le aziende commerciali stanno avanzando verso veicoli di prova riutilizzabili e a basso costo”, ha affermato la DIU. Cina e Russia stanno sviluppando attivamente la tecnologia delle armi ipersoniche e il Pentagono sta cercando di restare al passo. Il Dipartimento della Difesa oggi ha opzioni limitate per testare i missili ipersonici su poligoni di prova terrestri e marittimi, ha affermato la DIU, e l’utilizzo di veicoli di lancio suborbitali commerciali dovrebbe aiutare il Dipartimento della Difesa a maturare la tecnologia ipersonica.

Il veicolo di lancio suborbitale HASTE di Rocket Lab è derivato dal razzo Electron della società ma è stato modificato per supportare il dispiegamento del carico utile ipersonico. Sfruttando l’eredità dell’Electron a basso costo di Rocket Lab – il piccolo veicolo di lancio commerciale lanciato più frequentemente al mondo – HASTE offre una vera capacità di test commerciale a una frazione del costo degli attuali test su vasta scala.