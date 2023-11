Si rompe l’argine di un canale: evacuazioni a Caorle | VIDEO

MeteoWeb

Alcuni nuclei familiari sono stati fatti evacuare dalle abitazioni in seguito alla rottura dell’argine su una sponda del canale Taglio a Caorle. Sul posto, stanno operando i Vigili del Fuoco dopo la richiesta di intervento giunta dal consorzio Bonifica Orientale e su coordinamento della Protezione Civile regionale. La spaccatura dell’argine ha provocato nella giornata di ieri l’evacuazione di alcuni nuclei familiari a Cesarolo, Marinella, Terzo e Quarto Bacino, Vallevecchia e Brussa.

L’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna sta lavorando per il trasporto con il gancio baricentrico di sacconi di pietrisco da una sponda all’altra, che poi vengono posizionati da uno scavatore per tappare la fenditura apertasi ed evitare l’ulteriore allagamento della zona. Sul posto, anche il personale dei Vigili del Fuoco di Portogruaro, i volontari di Caorle e il funzionario di guardia di Venezia.

